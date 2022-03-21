В Театре сатиры покажут спектакль по мотивам «Пролетая над гнездом кукушки»

В московском Театре сатиры 28 марта покажут спектакль по мотивам произведения Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». В постановке болгарского режиссера Александра Морфова произведение получило краткое название «Затмение». Билеты можно купить на «Афише».

По словам организаторов, спектакль полон кинематографических эффектов, а в первые моменты действие напоминает трансляцию из психиатрической больницы. Главный герой, бунтарь и революционер МакМерфи, на протяжении всего спектакля будет нарушать установившийся в клинике порядок, пытаясь расшевелить ее постояльцев.

«„Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)“ — это причудливая смесь жанров. Зритель, приобретающий билеты на постановку артистов театра „Ленком“, будет удивлен той гамме чувств, которую дарит спектакль. Если в первом действии хочется улыбаться, то второй акт вызывает полностью противоположные чувства», — отметили организаторы.

В постановке Морфова задействованы народные артисты России Александр Лазарев, Андрей Соколов, Елена Шанина, Александр Сирин и Иван Агапов, заслуженные артисты России Андрей Леонов, Анна Якунина и другие. Продолжительность спектакля в двух актах — 3 часа 20 минут.