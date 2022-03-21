Christie’s и Sotheby’s поучаствуют в расследовании в отношении активов российских миллиардеров

Аукционные дома Christie’s, Sotheby’s и Phillips станут участниками международного расследования в отношении активов российских миллиардеров, попавших под санкции. Об этом рассказывает «Артгид».

Согласно сообщению издания, расследованием займется группа Russian Elites, Proxies and Oligarchs (англ. — «Российские элиты, доверенные лица и олигархи»). По данным американского Министерства юстиции, в нее войдут министры и другие высокопоставленные лица США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Австралии, а также представители Еврокомиссии.

Они намерены «найти, задержать, заморозить, наложить арест и, где это необходимо, конфисковать активы физлиц и компаний, попавших под ограничения», говорится на сайте американского ведомства.

«Артгид» отмечает, что в числе активов, которые будет рассматривать группа, — коллекции произведений искусства Романа Абрамовича, Михаила Фридмана, Алишера Усманова и членов семьи Ротенбергов.

Санкции вводят запрет для аукционных домов на сделки с гражданами России, внесенными в черный список, и связанными с ними лицами за рубежом. «Мы абсолютно строго следуем нынешним санкциям и внимательно следим за любыми обновлениями списков», — заявили в Sotheby’s.

Christie’s и Sotheby’s отменили продажи произведений русского искусства и временно закрыли московские филиалы, сообщает издание. Аукционный дом Phillips продолжает поддержку московского офиса с административным персоналом, но никакие деловые операции через филиал не совершаются.