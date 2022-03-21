Умер писатель Юз Алешковский

В возрасте 92 лет умер советский и российский писатель, поэт, сценарист и автор-исполнитель песен Юз Алешковский. Об этом рассказал Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

«Час назад отец умер в Тампе, Флорида. Утром я успел с ним поговорить», — рассказал его сын, телевизионный продюсер и режиссер Алексей Алешковский.

Подробности и причина смерти не уточняются.

Писатель родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. С 1979 года он постоянно проживал в США. В 2001 году Алешковский стал лауреатом Немецкой Пушкинской премии «за творчество, создаваемое писателем с 50-х годов, сделавшее его одной из ведущих личностей русской литературы XX века».

Он известен по таким работам, как «Песни о Сталине», романы «Кенгуру», «Смерть в Москве». Кроме того, по сценариям Алешковского сняты детские фильмы и сериалы «Вот моя деревня», «Аварийное положение», «Кыш и Двапортфеля», «Первое и второе», «Происшествие», «Что с тобой происходит?».