Четыре крупнейшие нефтесервисные компании прекратили инвестиции в Россию

Нефтесервисные компании Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton и Weatherford International остановили инвестиции в Россию. Об этом пишет «Коммерсант».

20 марта, последней из всех приняла решение Weatherford Internationa — заявление появилось на сайте. Halliburton заявила о прекращении работы в стране.

«Коммерсант» отмечает, что на эти компании приходится лишь около 13% всего нефтесервисного рынка, но в ряде технологий есть критическая зависимость. Их уход связан с военными действиями на территории Украины или с санкциями против России.

По оценке Vygon Consulting, Schlumberger занимала около 8% российского рынка нефтесервисных услуг, Halliburton и Baker Hughes — по 2%. Для них же российский рынок приносит не более 5% глобальной выручки.

Сергей Клубков из Vygon Consulting считает, что их могут заменить сервисные структуры российских нефтекомпаний, на долю которых приходится около половины всего рынка нефтесервиса в России.