Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро

Франция заморозила активы Центробанка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

В эфире радиостанции RTL Ле Мэр сказал, что счета частных лиц во французских учреждениях заморожены на сумму 150 млн евро, недвижимости, принадлежащей примерно 30 россиянам, — на полмиллиарда евро в общей стоимости, а также две яхты общей стоимостью 150 млн евро.

«Мы смогли выявить и заморозить активы российских олигархов на общую сумму в 850 млн евро на территории Франции помимо 22 млрд евро ЦБ РФ», — передает информагентство слова министра.

Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или получить с нее прибыли. Обоснованием для конфискации может послужить нарушение уголовного кодекса, уточнил министр и привел в пример изъятие яхты, владелец которой пытался вывести ее из французских вод в нарушение европейских санкций.