Медведев и Захарова отреагировали на призывы к немцам отказаться от мяса для борьбы с Путиным

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировали призыв главы Минсельхоза Германии Джема Оздемира отказаться от мяса для борьбы с российской политикой.

В интервью газете Spiegel Оздемир заявил, что снижение потребления немцами мяса и «сознательные покупки» помогли бы в противостоянии с политикой Владимира Путина. Сам министр является вегетарианцем.

Оздемир напомнил, что Россия и Украина — это крупнейшие экспортеры зерна, и предупредил о вероятном росте цен на ряд продуктов. По его словам, Россия в нынешней ситуации вокруг Украины использует поставки продовольствия как оружие.

«Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу», — написал Медведев в своем телеграм-канале. В конце он добавил эмодзи мясных продуктов — от куриной ножки до хот-дога.

«И это [отказ от мяса как вклад в борьбу против Путина] ведь только часть правды. Жаль, он не рассказал немцам все до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», — написала Захарова в своем телеграм-канале.