Российские космонавты прибыли на МКС в желто-синих костюмах. На это ответили Роскосмос и экипаж

18 марта три российских космонавта прибыли на Международную космическую станцию в желтых комбинезонах с синими вставками. На схожесть расцветки с флагом Украины обратили внимание в соцсетях и зарубежные СМИ, в том числе The Guardian.

Комментаторы заметили в такой раскраске намек на отношение экипажа — Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова — к текущим событиям на Украине. Они проработают на МКС 195 дней.

«Каждый экипаж выбирает сам себе костюмы, комбинезоны. Чтобы не одинаковые были. Дошла очередь до нас. На самом деле там много материала скопилось желтого. Надо было его в дело пустить. Поэтому пришлось нам желтые комбезы одеть», — ответил Артемьев на вопрос, почему их костюмы отличаются цветом от других.

В Роскосмосе отрицают связь между цветом комбинезонов и украинским флагом. Там заявили, что желтый и синий — цвета эмблемы МГТУ, в котором учились космонавты, а дизайн костюмов согласовывался задолго до «спецоперации».

Глава госкомпании Дмитрий Рогозин добавил, что «бандеровские недобитки и их англосаксонские спонсоры уже не знают, что придумать в своей информационной войне против России».

Кроме того, в соцсетях отметили, что в желто-синем костюме Артемьев прилетал на МКС в 2014 году.