Екатеринбургский музей изобразительных искусств попросил закрыть выставку русского авангарда в Сеуле

Екатеринбургский музей изобразительных искусств попросил закрыть выставку «Кандинский, Малевич и русский авангард» в Сеуле. Об этом сообщает РИА «Новости».

ЕМИИ также отправил запрос на возврат картин, мотивируя его «сложной политической ситуацией». Музей обратился к одному из организаторов выставки — газете Hankook Ilbo. Она ответила отказом и сообщила, что мероприятие будет завершено в срок и продлится до 17 апреля.

Выставка проходит в Центре сценического искусства Седжонг, одном из крупнейших культурных комплексов Сеула. В экспозиции — 75 работ 49 художников, среди которых Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко и Наталия Гончарова.

Кроме екатеринбургского музея работы для мероприятия предоставили Нижегородский государственный художественный музей, Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова и Дальневосточный художественный музей.