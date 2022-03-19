Польша предложила устроить полную торговую блокаду России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу устроить России полную торговую блокаду вдобавок к уже введенным санкциям. Его слова передает польский телеканал TVN24.

«Как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», — перечислил он меры ограничения.

Моравецкий надеется на «новое отрезвление европейских лидеров» и поддержку нового пакета санкций, сославшись на протесты против поставок товаров в Беларусь и Россию на границе. Он поддержал протестующих.

TVN24 сообщает, что перед пограничным переходом из Беларуси в Корощине подъезд к терминалу перекрыли около ста человек, и к утру образовалась пробка из грузовиков длиной 27 километров. Полиции пришлось установить буферную зону между протестующими от грузовиками.