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Автор номинированного на «Оскар» «Боксбалета» Антон Дьяков не сможет присутствовать на церемонии Вчера в 15:42
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Автор номинированного на «Оскар» «Боксбалета» Антон Дьяков не сможет присутствовать на церемонии

Денис Ламехов
Вчера в 15:42

Автор номинированного на «Оскар» анимационного фильма «Боксбалет» Антон Дьяков сообщил, что не сможет присутствовать на церемонии. Его слова передает ТАСС.

Дьяков не смог получить американскую визу. «Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране — даже не было сообщений о том, что „приходите на собеседование“, или что‑то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — сообщил он.

Режиссер отметил: «Обиды нет. Многие спрашивают, еду ли я, и сожалеют в ответ. Эта реакция, жалость в мой адрес — не самое приятное чувство, в том плане, что ну, братцы, тяжелое сейчас время, чтобы мне сейчас ныть по поводу того, что меня не пускают на „Оскар“, когда многие люди находятся в экстремальных условиях».

Автор отметил, что фильм готовится к выходу в прокат в России, в Соединенных Штатах он уже идет.

В центре повествования «Боксбалета» — история любви балерины и боксера. «Контраст между грубым внешним и неочевидным чувственным внутренним, противопоставление формы содержанию, сила воздействия одного на другое и вообще возможность такового влияния: все эти вопросы, безусловно, отсылающие нас к одной из важнейших философских проблем — „быть и казаться“, являются ключевыми в понимании этой истории», — описывают работу ее создатели.

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