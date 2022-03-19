Автор номинированного на «Оскар» «Боксбалета» Антон Дьяков не сможет присутствовать на церемонии

Автор номинированного на «Оскар» анимационного фильма «Боксбалет» Антон Дьяков сообщил, что не сможет присутствовать на церемонии. Его слова передает ТАСС.
Дьяков не смог получить американскую визу. «Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране — даже не было сообщений о том, что „приходите на собеседование“, или что‑то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — сообщил он.
Режиссер отметил: «Обиды нет. Многие спрашивают, еду ли я, и сожалеют в ответ. Эта реакция, жалость в мой адрес — не самое приятное чувство, в том плане, что ну, братцы, тяжелое сейчас время, чтобы мне сейчас ныть по поводу того, что меня не пускают на „Оскар“, когда многие люди находятся в экстремальных условиях».
Автор отметил, что фильм готовится к выходу в прокат в России, в Соединенных Штатах он уже идет.
В центре повествования «Боксбалета» — история любви балерины и боксера. «Контраст между грубым внешним и неочевидным чувственным внутренним, противопоставление формы содержанию, сила воздействия одного на другое и вообще возможность такового влияния: все эти вопросы, безусловно, отсылающие нас к одной из важнейших философских проблем — „быть и казаться“, являются ключевыми в понимании этой истории», — описывают работу ее создатели.