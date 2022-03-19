«Макдоналдсы» и KFC в российских ТЦ может заменить турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken

В российских ТЦ вместо «Макдоналдсов» и KFC могут открыться заведения турецкого фастфуда Chitir Chicken, которые есть уже в 17 странах. Переговоры с сетью ведет Союз торговых центров России, Беларуси и Казахстана, сообщил ТАСС его глава Булат Шакиров.

22 марта владельцы бренда приедут в Москву для переговоров. Переговоры ведутся в рамках политики по привлечению в Россию новых марок из Турции, Китая, Индии, Бразилии и других стран для замены зарубежных компаний, прекративших работу в стране.

«Наша задача, как Союза торговых центров, им [Chitir Chicken и другим брендам] помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка пяти-шести недель. Поэтому если в течение месяца мы выйдем на договор аренды, то первые рестораны могут открыться где‑то в конце мае», — сказал Шакиров.

На данный момент речь идет об открытии турецкого общепита в пустующих частях ТЦ, потому что прекратившие работу бренды продолжают платить за аренду. Однако Союз собирается поставить им «жесткие условия»: чтобы они в течение двух недель сообщили о том, будут ли они возвращаться.

«Для торговых центров нет ничего хуже, чем закрытые витрины, так как из‑за этого падает посещаемость», — объяснил Шакиров необходимость таких мер.

В планах открытие 5-10 точек Chitir Chicken в Москве и других городах-миллионниках, турецкая компания готова запустить до 500-600 точек по всей России. Объем инвестиций в одно заведение оценивается в пределах 100 тыс. долларов.