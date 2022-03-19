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LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:10

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте компании.

В нем сказано, что LG Electronics будет внимательно наблюдать за развитием ситуации. «Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG продолжит свои усилия в области гуманитарной поддержки», — отметили представители компании.

LG Electronics является одним из крупнейших производителей электроники и бытовой техники в мире. Компания действует на территории 95 стран, а главный офис LG располагается в столице Кореи Сеуле.

Российское представительство LG Electronics открылось в Москве в марте 1990 года. В 1997 году в стране появилась научно-исследовательская лаборатория, а в 2006 году в Подмосковье открылся крупный завод.

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