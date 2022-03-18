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Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:44

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Конвасэл», разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом cообщил «Интерфакс».

Институт создал собственную рекомбинантную субъединичную вакцину на основе нуклеокапсидного белка вируса SARS-CoV-2. Она должна способствовать формированию клеточного иммунитета.

Вакцина работает благодаря выработке выработке специфического клеточного иммунного ответа, выработке фенотипа центральных клеток памяти, а также развитию внутриклеточного вируснейтрализующего ответа.

«Отличающаяся высокой иммунногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный s-белок, эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком», — рассказывала о вакцине глава ФМБА Вероника Скворцова.

Вакцина «Конвасэл» является двухкомпонентной. Ее предполагается вводить двукратно с интервалом в 21 день. Доза каждой инъекции составляет 0,5 мл. Использовать «Конвасэл» можно для вакцинации людей от 18 до 60 лет.

Среди противопоказаний — гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, беременность и грудное вскармливание.

ФМБА получило разрешение Минздрава на проведение первых двух фаз клинических испытаний «Конвасэла» 19 июля 2021 года. Вакцину испытали на 200 добровольцах, после чего НИИ подал заявку на ее регистрацию 24 января 2022 года.

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