CAS отказался снять запрет на участие россиян в турнирах ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд в ее турнирах. Об этом сообщил ТАСС.

Российский футбольный союз пытался оспорить решение ФИФА. Однако CAS не стал снимать запрет. Кроме того, суд отказал РФС в ускоренном рассмотрении дела. Аналогичные решения были приняты и в отношении запрета от УЕФА.

В связи с этим сборная России по футболу не сможет сыграть в стыковом отборочном матче чемпионата мира. Предполагалось, что россияне встретятся на поле с командой Польши 24 марта в Москве.

В случае победы сборной страны предстояло бы сыграть 29 марта с победителем встречи между командами Швеции и Чехии. Теперь же россияне потеряли шанс на участие в чемпионате мира-2022 в Катаре.