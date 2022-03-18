«Мосфильм» предложил запустить в повторный прокат картины Тарковского и Шахназарова

«Мосфильм» предложил кинотеатрам запустить в повторный прокат фильмы Андрея Тарковского, Карена Шахназарова, Александра Птушко, Геральда Бежанова и Александра Прошкина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего в список вошли двенадцать фильмов. Вот они: «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Мы из джаза», «Курьер», «Белый тигр», «Илья Муромец», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Холодное лето пятьдесят третьего…».

«Мосфильм» готов расширить этот список с учетом пожеланий зрителей и кинотеатров.

После начала российской «военной спецоперации» на Украине многие крупные кинокомпании — Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal — временно ушли из России и приостановили показы своих фильмов.