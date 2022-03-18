Си Цзиньпин заявил Байдену, что санкции вызывают кризис в экономике и вредят людям

Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что от санкций страдают простые люди. Их наращивание, по мнению председателя КНР, приведет к серьезному кризису в мировой экономике. Об этом сообщило РИА «Новости».

Си Цзиньпин отметил, что санкции могут усугубить и без того сложную ситуацию в мировой экономике и привести к невосполнимым потерям. Последствия затронут торговлю, финансы, энергетику и продовольственную сферу, подчеркнул он.

По мнению председателя КНР, «США и НАТО следует вести диалог с Россией, чтобы разобраться в истинной причине украинского кризиса и устранить озабоченность России и Украины в сфере безопасности».

Кроме того, западным странам необходимо поддерживать российско-украинские переговоры, добавил Си Цзиньпин. Он напомнил, что Китай всегда выступал за соблюдение международного права и совместную концепцию безопасности.

«В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня», — сказал Си Цзиньпин.