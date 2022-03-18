«Интерфакс»: онлайн-ретейлеры попросили разрешить продажу алкоголя и табака в интернете

Ассоциация компаний интернет-торговли предлагает отменить запрет на онлайн-продажу алкоголя, табачных изделий и рецептурных лекарств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо президента организации Артема Соколова премьер-министру Михаилу Мишустину.

По мнению ассоциации, подобная мера поддержит малых и средних производителей, сельхозпроизводителей и маркетплейсы. Также в АКИТ заявили, что государство сможет получать персонифицированные данные о поле, возрасте покупателей, видах потребляемого алкоголя, — эту информацию, по мнению объединения, российские власти смогут использовать при планировании программ поддержки спорта, здравоохранения и демографии.

Разрешение на продажу табака в онлайне, говорит ассоциация, позволит создать новые «точки развития» для бизнеса внутри страны, будет способствовать развитию российского ПО, обеспечивающего идентификацию клиентов и прослеживание товаров до потребителя.

Среди прочих предложенных мер поддержки — ограничение порога комиссии за прием безналичных платежей на уровне 1% для ретейлеров, налоговые меры, мораторий на проверки и снижение лимита для беспошлинных покупок в зарубежных онлайн-магазинах с 200 евро до нуля — иными словами, чтобы все товары, которые поступают физлицам из зарубежных онлайн-магазинов, облагались пошлиной.

Вчера, 17 марта, Совет Евразийской экономической комиссии, напротив, одобрил повышение указанного лимита для беспошлинных покупок с 200 до 1000 евро до 1 октября 2022 года.

В АКИТ входят 70 крупнейших российских онлайн-ретейлеров, среди которых Wildberries, Lamoda, «Яндекс.Маркет», «ВкусВилл», «Перекресток» и «Детский мир».