В кинотеатрах эксклюзивно покажут индийский блокбастер «Rise. Roar. Revolt»

Фильм рассказывает о двух народных героях, которые вынуждены плечом к плечу защищать свою родину в нелегкое время.

С 25 марта в кинотеатрах сети «Синема Парк» и «Формула Кино» пройдут специальные показы индийского блокбастера «Rise. Roar. Revolt».

Режиссером картины выступил С.С.Раджамули, известный по таким работам, как «Бахубали: Начало» и «Бахубали: Рождение легенды».

Посмотреть «Rise. Roar. Revolt» можно будет на двух языках с русскими субтитрами: тамильском и хинди. Узнать подробнее и приобрести билеты на показ можно здесь.