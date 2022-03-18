Российские и белорусские легкоатлеты не выступят в Бриллиантовой лиге в 2022 году

Российские и белорусские легкоатлеты не смогут выступить в Бриллиантовой лиге в текущем году. Об этом сообщили на сайте серии турниров.

На Генеральной ассамблее Бриллиантовой лиги приняли решение отстранить представителей Беларуси, а также спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе (таковыми являются россияне с 2015 года).

Это решение, как отмечено в сообщении, «отражает практические и логистические проблемы, с которыми могли бы столкнуться» атлеты, если бы их пригласили на соревнования.

Ранее совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой организации. Запрет коснется и предстоящего чемпионата мира в помещении — он состоится с 18 по 20 марта в Белграде.