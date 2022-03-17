Перед первым в России «Макдоналдсом» появился фуд-трак в виде матрешки

В Москве рядом с первым открывшимся в России рестораном «Макдоналдс» появился фуд-трак в виде матрешки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на главу Департамента торговли столицы Алексея Немерюка.

Немерюк рассказал изданию, что в Центральном административном округе Москвы откроются 16 подобных фуд-траков. В них можно будет купить готовую еду. «Там будут продавать бургеры и блины», — уточнил глава Департамента.