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Перед первым в России «Макдоналдсом» появился фуд-трак в виде матрешки

Юлия Онодэра
17 марта 2022  22:52

В Москве рядом с первым открывшимся в России рестораном «Макдоналдс» появился фуд-трак в виде матрешки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на главу Департамента торговли столицы Алексея Немерюка.

Немерюк рассказал изданию, что в Центральном административном округе Москвы откроются 16 подобных фуд-траков. В них можно будет купить готовую еду. «Там будут продавать бургеры и блины», — уточнил глава Департамента.

Фуд-траки будут находиться в городе в течение трех дней — в это время в Москве состоится фестиваль «Крымская весна». По информации РБК, все фуд-траки-матрешки установят в центре столицы рядом с закрывшимися из‑за санкций ресторанами «Макдоналдс».

«16 ярко оформленных мобитраков, продающих напитки и готовую еду из фермерских продуктов, появились в ключевых точках города, где раньше располагались зарубежные кафе», — подтвердил поставщик фуд-траков MobiTruck Рафаэль Хабиров.

Он отметил, что в меню, помимо бургеров и блинов, также будут сэндвичи, гарниры, шаурма, горячие и прохладительные напитки.

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