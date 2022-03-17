Pirelli ограничит работу заводов в России

Итальянский производитель шин Pirelli заявил об ограничении работы заводов на территории России. Сообщение пресс-службы передает ТАСС.

В заявлении указано: «Инвестиции в Россию, за исключением тех, которые связаны с безопасностью, приостановлены. Работа заводов в России будет постепенно ограничиваться теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников».

Агентство отмечает, что компания созвала кризисный комитет, занимающийся постоянным мониторингом развития событий на территории Украины, и сообщила о разработке мер, которые, как передает ТАСС, «могли бы смягчить последствия».

Ранее о временной остановке работы в России заявили три производителя шин: Michelin, Bridgestone и Continental. Деятельность в стране продолжает финский концерн Nokian Tyres.

После начала «военной операции» на Украине многие международные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Uniqlo, ASOS, IKEA, McDonald’s, Chanel и Hermes, а также люксовые холдинги LVMH и Kering.