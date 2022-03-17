В Госдуме создадут комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела России. Об этом стало известно из проекта постановления, опубликованного на сайте Думы.

Согласно документу, в комиссию должны войти семь депутатов от партии «Единая Россия» и по два представителя от партий «Справедливая Россия — за правду», «Новые люди» и КПРФ.

В списке будущих членов комиссии — Мария Бутина, Василий Пискарев, Михаил Делягин, Яна Лантратова, Антон Ткачев, Роза Чемерис, Александр Ющенко и Юрий Синельщиков.

Предполагается, что они займутся изучением и анализом фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны, а также подготовкой предложений о законодательных мерах по противодействию.

Кроме того, среди задач комиссии будет разработка предложений по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и СМИ о выявленных фактах вмешательства.