Три иностранца покинули совет директоров «Лукойла»

Три иностранца вышли из совета директоров «Лукойла». Теперь в структуру входит восемь директоров, пишет «Интерфакс».

В совете больше нет председателя совета директоров РБТП, члена Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса и НСКУ Роджера Маннингса, члена Американо-Российского делового совета, эксперта Международного дискуссионного клуба «Валдай», президента TTG Global LLC Тоби Гати, члена наблюдательного совета RWE AG, председателя попечительского совета Фонда Конрада Аденауэра, бывшего вице-канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя.

Накануне «Норникель» сообщил, что компанию покинули три независимых директора-иностранца. В их числе также был Роджер Маннингс.

Ранее стало известно, что Шюссель не вошел в список кандидатов для избрания в новый состав совета. При этом Гати и Маннингс там присутствовали.