В Москве по франшизе продолжают работать более 10 ресторанов «Макдоналдс»

В Москве открыты более 10 ресторанов «Макдоналдс», которые работают на условиях франчайзинга. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время открыты заведения в аэропортах и на Ленинградском вокзале. Кроме того, работают окна «МакЭкспресс» около станций метро.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в Москве работают «Макдоналдсы» на Волгоградском проспекте, в терминале C аэропорта Шереметьево, в аэропорту Домодедово, на улице Красного Маяка, а также семь окон «МакЭкспресс».

Курьерская доставка с помощью сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда» также доступна.

ТАСС отмечает, что при входе в ресторан на втором этаже Ленинградского вокзала висит табличка, согласно которой его учредителем выступает ООО «Развитие рост» — дочернее предприятие ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг».