Amazon купил киностудию MGM за 8,5 млрд долларов

Американская компания Amazon завершила сделку по приобретению одной из старейших киностудий Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Покупка обошлась в 8,5 млрд долларов, пишет Variety.

Стриминговому сервису Amazon Prime Video перейдет богатейшая библиотека фильмов, телевизионных шоу и сериалов. Это более 4000 кинокартин и более 17 000 сериалов. За всю историю на счету MGM было 180 премий «Оскар» и 100 «Эмми».

Сделка состоялась через два дня после того, как получила разрешение антимонопольного регулятора Евросоюза. Ведомство одобрило предложение Amazon, не найдя в нем нарушений монопольных правил в индустрии.

«MGM имеет почти вековое наследие в индустрии кинематографа развлечений. Мы приветствуем сотрудников, авторов и таланты MGM в Prime Video и Amazon Studios и с нетерпением ждем совместной работы, чтобы создать еще больше возможностей для предоставления качественного контента нашим клиентам», — заявил старший вице-президент Prime Video Майк Хопкинс.

Крис Брертон, главный операционный директор MGM, добавил: «Мы рады, что MGM и ее щедрое наследие культовых, легендарных фильмов и телесериалов, а также невероятная команда и творческие партнеры присоединяются к семье Prime Video».

Metro-Goldwyn-Mayer была основана 98 лет назад — в 1924-м. За это время компания успела выпустить ряд культовых картин и кинофраншиз, среди них фильмы про Джеймса Бонда, «Рокки», «Молчание ягнят», «Великолепная семерка», «Унесенные ветром», «2001 год: Космическая одиссея», «Рассказ служанки» и «Викинги».