Путин: крупным российским бизнесам «теперь нечего бояться» для работы в Крыму

Владимир Путин заявил, что после введения санкций против России все российские компании и банки могут работать в Крыму. Об этом было сказано президентом России на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова.

«Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких‑то санкционных мер, теперь им [бизнесу] нечего бояться», — сказал он.

Ранее российские компании и банки опасались работы в Крыму из‑за санкций, которые после этого могли против них ввести. После начала «военной спецоперации» на Украине США, ЕС, Великобритания и другие страны включили в санкционные списки ряд российских банков, госкомпаний, бизнесменов и предприятий.

По словам Путина, теперь же они могут «спокойно приходить» и «активно работать в регионе».

Сегодня бывший совладелец и председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман рассказал о жизни в Лондоне после того, как против него ввели санкции.