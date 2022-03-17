Минобрнауки собирается ввести единый курс истории для студентов всех направлений

Министерство науки и образования планирует ввести единый курс истории для студентов вузов всех направлений. Об этом сообщают «Ведомости».

Глава ведомства Валерий Фальков считает, что без знания истории «нельзя сформировать картину мира ни у айтишника, ни у инженера». Такой курс предлагают разработать по примеру концепции преподавания истории, разработанной для школ.

Сопредседатель Российского исторического общества Анатолий Деревянко считает нужным включить в курс становление Руси, «две войны», Октябрьскую революцию, распад СССР и становление России. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, поддержавший инициативу, предложил вложить в него «как можно больше смыслов, даже не фактов».

В рамках первого собрания экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки было принято решение о проведении экспертизы вузовских учебников истории. 16 марта ведомство разместило в своем телеграм-канале призыв сообщать о «случаях обнаружения исторических неточностей и ошибок, фальсификаций и искажений» для проверки.

«Дух наших учебных пособий должен быть созвучен важнейшей задаче — привитию молодому человеку гордости за нашу историю, причастности к более чем тысячелетней культуре, осознанию наследования подвигов и свершений предков», — заявил Фальков.

В экспертном совете приняли участие члены Российского исторического общества, академики РАН, ректоры РГСУ, МГИМО, РГГУ и представители истфаков.