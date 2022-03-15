В сети появился трейлер фильма «Память» с Лиамом Нисоном и Моникой Белуччи

В сети появился трейлер фильма «Память», в котором снялись Лиам Нисон («Список Шиндлера», «Реальная любовь», «Заложница») и Моника Белуччи («Малена», «Страсти Христовы», «Братья Гримм»). Он появился на ютьюб-канале Open Road Films.
В картине Нисон исполнил роль профессионального убийцы Алекса Льюиса. Во время выполнения одного из заданий Алекса начинает преследовать ФБР. Кроме того, он становится врагом могущественного преступника, когда отказывается убить ребенка.
«Память» поставил режиссер Мартин Кэмпбелл, снявший одну из частей «бондианы» — «Казино Рояль». Сценаристом выступил Дарио Скардапане. В фильмы снялись, помимо Нисона и Белуччи, Гай Пирс, Тадж Атвал, Рэй Фирон и Гарольд Торрес.
Продюсерами проекта стали Кэти Шульман, Моше Диамант, Руперт Маконик, Майкл Хаймлер и Артур Саркисян. Премьера ленты состоится 29 апреля.