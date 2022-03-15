В сети появился трейлер фильма «Память» с Лиамом Нисоном и Моникой Белуччи

В сети появился трейлер фильма «Память», в котором снялись Лиам Нисон («Список Шиндлера», «Реальная любовь», «Заложница») и Моника Белуччи («Малена», «Страсти Христовы», «Братья Гримм»). Он появился на ютьюб-канале Open Road Films.

В картине Нисон исполнил роль профессионального убийцы Алекса Льюиса. Во время выполнения одного из заданий Алекса начинает преследовать ФБР. Кроме того, он становится врагом могущественного преступника, когда отказывается убить ребенка.