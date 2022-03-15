Байден выделил Украине 13,6 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал инициативу о выделении 13,6 млрд долларов на помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Закон позволит финансировать правительство Украины до 30 сентября 2022 года. Конгресс выделил около 780 млрд долларов на оборонные нужды и примерно 730 млрд долларов на расходы в других сферах.

Благодаря этому пакету США расширят военную, социальную и гуманитарную помощь Украине. Кроме того, инициатива включает в себя укрепления «восточного фланга» НАТО за счет размещения американских сил.

Инициатива также предполагает выделение средств на деятельность федерального правительства США до конца 2022 года объемом в 1,5 трлн долларов.