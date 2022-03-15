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ЕС запретил поставлять в Россию черную икру, породистых лошадей и видеоигры

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:02

Евросоюз опубликовал перечень предметов роскоши, запрещенных для экспорта в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши (. . .) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», — сказано в Официальном журнале ЕС.

В перечень вошли породистые лошади, предметы искусства, антиквариат, экипировка для горных лыж, гольфа, подводного плавания и парусного спорта, электронная техника, видеоигры, столовое серебро и фарфор, ковры, разнообразная одежда и другое.

Кроме того, к экспорту запретили изделия из драгоценных металлов, черную икру, трюфели, сигары, духи, элитные вина и другие спиртные напитки.

В документе уточняется, что запрет применяется к предметам роскоши, стоимость которых превышает 300 евро за единицу, «если иное не указано в приложении».

Под запрет попали автомобили стоимостью выше 50 тыс. евро и мотоциклы дороже 5000 евро, а также аксессуары и запчасти к ним. Музыкальные инструменты дороже 1500 евро тоже запрещены.

Всего перечень ЕС занимает 14 страниц текста.

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