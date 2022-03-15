Евросоюз ввел санкции против Романа Абрамовича и других российских бизнесменов

Евросоюз ввел санкции против Романа Абрамовича, Германа Хана, Сулеймана Керимова, Алексея Кузьмичева и других российских предпринимателей. Об этом сообщил «Интерфакс».

В санкционный список попали также управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, основной владелец ММК Виктор Рашников, глава РСПП Александр Шохин, глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин и глава «ЕвроХима» Владимир Рашевский.

Всего в черном списке оказались 15 физических и девять юридических лиц. Многие бизнесмены попали под санкции из‑за встречи с Владимиром Путиным в день начала военной операции на Украине.

Среди компаний, на деятельность которых ввели ограничения, числятся «Рособоронэкспорт», «Уралвагонзавод», «Роснефть-Аэро», НПО «Высокоточные комплексы», «Курганмашзавод», «Вертолеты России», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная судостроительная корпорация», Зеленодольский завод имени Горького.

Против этих организаций «введены более строгие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности».