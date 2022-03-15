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Банк UniCredit прекратит инвестиции в России и рассматривает вариант ухода с рынка

Денис Ламехов
Сегодня в 15:55

Крупнейший итальянский банк UniCredit прекратит инвестиции в России и рассматривает вариант ухода с рынка страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главного исполнительного директора банка Андреа Орчела.

Орчел добавил: «Очевидно, нам нужно серьезно подумать о всех последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны целого банка».

Согласно заявлению топ-менеджера, в российском отделении UniCredit работают более 4000 человек, оно обслуживает более 1500 корпоративных клиентов.

12 марта один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank сообщил, что закроет бизнес в России и не намерен участвовать в новых проектах на территории страны. «Ситибанк» (принадлежит американской Citigroup) не будет привлекать новых клиентов в России и продолжит сокращать направления бизнеса.

При этом немецкий Райффайзенбанк, согласно сообщению РБК, продолжает работать в России. «Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке», — передает издание заявление пресс-службы банка.

После начала «военной операции» на территории Украины, согласно данным Йельского университета, к 15 марта заморозили деятельность или ушли с российского рынка 380 компаний.

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