Вьетнам вернул безвизовый въезд для россиян

Вьетнам освободил россиян от оформления визы для посещения страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную администрацию туризма Вьетнама.

От виз также освободили граждан Германии, Франции, Италии, Испании, Беларуси и еще семи стран. Они смогут находиться в стране до 15 дней с даты въезда, независимо от типа паспорта и цели поездки.

Администрация туризма Вьетнама уточнила, что постановление о безвизовом въезде рассчитано на три года до 14 марта 2025 года. Отмечается, что власти также готовы рассмотреть вопрос о продлении срока действия этого правила.

Кроме того, Вьетнам решил открыть границы для всех международных туристов 15 марта 2022 года. Для въезда в страну нужно предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о выздоровлении, а также отрицательный ПЦР-тест.