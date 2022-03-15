перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СДЭК пожаловался на задержку посылок из‑за границы в Шереметьево и Внуково 14:25
Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией 13:32
Superjet International/Flickr
«Аэрофлот» возобновит полеты в Азербайджан и Армению 13:31
Гособвинение требует приговорить Навального к 13 годам колонии 12:54
Британия вслед за ЕС запретила экспорт люкса в Россию и ввела тариф на импорт российских товаров 12:53
Дзюба решил не участвовать в сборах национальной команды в связи с «непростой ситуацией на Украине» 12:42
ЕС запретил экспорт люксовых товаров в Россию и инвестиции в энергетику в четвертом пакете санкций 12:40
В Киеве вводят комендантский час с вечера 15 марта 12:27
Кадр Первого канала
ТАСС: в отношении женщины, ворвавшейся в эфир программы «Время», начали проверку по уголовной статье 12:05
На выборах президента Туркмении победил Сердар Бердымухамедов — сын действующего главы республики 11:34
За сутки в России выявили 36,7 тыс. случаев коронавируса 11:21
Вышел трейлер «Обоюдного согласия», сериала Валерии Гай Германики о женской борьбе за справедливость 10:54
Производитель сигарет Davidoff и West передаст бизнес в России местной компании 10:11
Kyle Austin/Unsplash
В Подмосковье вслед за Москвой отменили масочный режим 9:47
GSC Game World не будет продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России 8:50
HBO Max разработает анимационный спин-офф сериала «Харли Квинн» 3:31
Премьер-министр РФ подписал временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны 2:36
В Германии начали возбуждать уголовные дела о разжигании ненависти к русскоговорящим 1:57
В эфир Первого канала ворвалась девушка с плакатом. Ей грозит административное дело Вчера в 23:38
wikipedia.org
Под Киевом был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл Вчера в 23:16
Отключить рекламу

Гособвинение требует приговорить Навального к 13 годам колонии

Семён Гудошников
Сегодня в 12:54

Гособвинение требует приговорить Алексея Навального к 13 годам колонии и штрафу в 1,2 млн рублей по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на корреспондента.

Прокурор Надежда Тихонова в своем выступлении назвала вину Навального в мошенничестве и оскорблении суда полностью доказанной. Она сослалась на показания четырех потерпевших, девятерых свидетелей и трех экспертов. «Обвиняемый мог собирать пожертвования на избирательную кампанию, но тратить их на личные нужды не мог. В этом и есть подтвержденный собранными по делу доказательствами состав уголовно наказуемого деяния в виде мошенничества», — сказала прокурор.

По ее мнению, высказывания блогера на процессе по делу о клевете на ветерана дискредитировали судебную систему. «Оскорбления Навального попали в заголовки СМИ и привели к необоснованному падению авторитета судебной системы», — отметила Тихонова. Оценивая деятельность Навального, она подчеркнула, что декларируемые им цели борьбы с коррупцией не выполнялись. «Навальный не занимался борьбой с коррупцией, он только дискредитировал власть и шел на преступления сознательно, движимый чувством собственной исключительности», — заявила гособвинитель.

Навального обвиняют по четырем эпизодам мошенничества (статья 159 УК) со средствами, собранными Фондом борьбы с коррупцией*. Следствие считает, что оппозиционер похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей. Кроме того, политика обвинили в неуважении к суду в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

*ФБК признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Наемник
Крис Пайн спасается от недругов в Восточной Европе
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Алексей Навальный
Игнат Артеменко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить