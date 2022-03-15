Гособвинение требует приговорить Навального к 13 годам колонии

Гособвинение требует приговорить Алексея Навального к 13 годам колонии и штрафу в 1,2 млн рублей по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на корреспондента.

Прокурор Надежда Тихонова в своем выступлении назвала вину Навального в мошенничестве и оскорблении суда полностью доказанной. Она сослалась на показания четырех потерпевших, девятерых свидетелей и трех экспертов. «Обвиняемый мог собирать пожертвования на избирательную кампанию, но тратить их на личные нужды не мог. В этом и есть подтвержденный собранными по делу доказательствами состав уголовно наказуемого деяния в виде мошенничества», — сказала прокурор.

По ее мнению, высказывания блогера на процессе по делу о клевете на ветерана дискредитировали судебную систему. «Оскорбления Навального попали в заголовки СМИ и привели к необоснованному падению авторитета судебной системы», — отметила Тихонова. Оценивая деятельность Навального, она подчеркнула, что декларируемые им цели борьбы с коррупцией не выполнялись. «Навальный не занимался борьбой с коррупцией, он только дискредитировал власть и шел на преступления сознательно, движимый чувством собственной исключительности», — заявила гособвинитель.

Навального обвиняют по четырем эпизодам мошенничества (статья 159 УК) со средствами, собранными Фондом борьбы с коррупцией*. Следствие считает, что оппозиционер похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей. Кроме того, политика обвинили в неуважении к суду в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

*ФБК признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена.