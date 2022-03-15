За сутки в России выявили 36,7 тыс. случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 36 678 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 4377 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 1878. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Иркутская область, Петербург и Ростовская область.