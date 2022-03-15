За сутки в России выявили 36,7 тыс. случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 36 678 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 4377 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 1878. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Иркутская область, Петербург и Ростовская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 412 919. За сутки умерли 558 человек, за все время — 361 902. Выздоровели 118 372, за весь период — 15 704 022. Число госпитализаций за сутки составило 7 273.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 460 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (81,2 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29,4 млн), Франция (23,5 млн) и Великобритания (19,7 млн).