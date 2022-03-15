В Германии начали возбуждать уголовные дела о разжигании ненависти к русскоговорящим

В Германии начали возбуждать уголовные дела в отношении людей, которые разжигают ненависть к русскоговорящему населению. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла России Сергея Нечаева.

«Я должен отдать должное немецким правоохранительным органам, которые в том числе обеспечивают безопасность наших загранучреждений, полиция действует корректно», — сказал Нечаев.

Ранее посол прокомментировал инцидент в билингвальной российско-немецкой школе в Берлине, куда бросили бутылку с зажигательной смесью. Он назвал нападение вопиющим и сказал, что посольство принимает необходимые меры.

Кроме того, по словам Нечаева, посольство России в Германии только за минувшие выходные получило около 40 обращений о дискриминации русскоязычных людей. В них граждане сообщали о бытовом хулиганстве, сокращениях и отказе от медпомощи.

«Эти факты нами фиксируются, систематизируются, и о них мы информируем немецкие власти, а также МИД Федеративной Республики Германия», — отметил Нечаев.

Он добавил, что особое беспокойство вызывают случаи травли русскоговорящих детей в школах.