Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble (бренды Ariel, Fairy, Pampers, Gillette) повышает отпускные цены в среднем на 43%. Об этом пишет «Коммерсант», в распоряжение которого попало письмо одного из дистрибьюторов P&G.

Повышение цен объясняется подорожанием материалов, девальвацией рубля и усложнением логистики. Компания поставляла часть продукции в Россию из Польши, а сейчас приходится перестраивать цепочки поставок, из‑за чего увеличивается себестоимость товаров.

Изменение цен запланировано на 15 марта. Закупочные цены на средства для стирки вырастут примерно на 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%. Стоимость товаров для детской гигиены увеличится на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%. Средства по уходу за волосами будут стоить больше на 63%, по уходу за полостью рта — на 58%, средства для бритья — на 65%.

При этом пока неясно, насколько станут дороже товары на прилавках. В компании пояснили, что «установление цен в магазине всегда остается на усмотрение продавца».

Вместе с тем P&G намерена сократить инвестиционный портфель в России, оставив основные товары. Подробности об этом не раскрываются.

Продолжают работать оба российских завода Procter&Gamble. В стране выпускается 60% продаваемой в ней продукции. В том числе, бренды Pampers, Ariel, Tide, Lenor, «Миф», Fairy, Mr. Proper, Discreet, Gillette.