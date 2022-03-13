В ряде портов США отказались пускать моряков из России и Украины, чтобы те не остались в стране

Сотрудники таможни и пограничной службы США отказывают российским и украинским морякам с действующими американскими визами во въезде в некоторые порты. Об этом The Wall Street Journal рассказала глава Американской палаты судоходства Кэти Меткалф.

Она полагает, что власти опасаются того, что моряки могут попытаться остаться в США, чтобы не вернуться домой из‑за военного конфликта. По данным одного из источников, несколько человек с российских и украинских кораблей уже попросили гуманитарную защиту у американского правительства.

Однако высадку на берег власти США им не разрешают, хотя по визам они могут провести в стране некоторое время. Опасение заключается в том, что экипаж может захотеть остаться в стране больше положенного времени.

Из‑за этого, отмечает Меткалф, экипажи судов вынуждены оставаться на борту дольше положенного. «Судам нужны компетентные и отдохнувшие моряки на борту», — заявила она.

Представители отрасли написали письма министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу и министру финансов Джанет Йеллен, выразив озабоченность ограничениями в отношении российских и украинских моряков и возможными «операционными трудностями для судоходной отрасли».

Ранее издание писало о российских и украинских моряках, застрявших в портах разных стран мира. Они не могут улететь домой из‑за закрытого неба и не получают зарплату из‑за проблем с банковскими счетами.