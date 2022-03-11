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Pink Floyd удаляет свою музыку с цифровых платформ в России

Виктория Шанина
Вчера в 22:52

Британская рок-группа Pink Floyd удаляет свои записи с музыкальных платформ в России в знак протеста против «военной спецоперации» страны на Украине. Соответствующее заявление появилось в твиттер-аккаунте музыкантов.

«Чтобы вместе со всем миром решительно осудить действия России на Украине», — пояснили музыканты.

Речь идет обо всех цифровых релизов группы с 1987 года. Вместе с тем со стриминговых платформ пропадут сольные записи одного из лидеров Pink Floyd Дэвида Гилмора.

1 марта Гилмор опубликовал в своем личном твиттере пост, в котором выступил против «военной спецоперации». Он призвал «остановить это, пока все не уничтожено».

Позже с подобным заявлением выступил Роджер Уотерс, который ушел из состава Pink Floyd в 1985 году. Он пообещал сделать все, что в его силах, чтобы «положить конец этому ужасу».

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