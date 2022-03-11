Дефолт, российские добровольцы в Донбассе и пресечение деятельности Meta: главное из речи Пескова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз ответил на вопросы журналистов, в том числе о привлечении добровольцев в Донбасс, возможном дефолте и русофобских настроениях в западных странах. Вот главное из его речи:
- Об отправке в Донбасс добровольцев из России «речи не идет». По его словам, заявки о добровольной отправке в ДНР и ЛНР присылают жители Ближнего Востока и Сирии.
- В ряде западных стран растут русофобские настроения, и это может быть опасным. «Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто‑то так говорит, то значит он не русский и к нему нет никаких претензий, он не с нами», — отметил Песков.
- По словам пресс-секретаря, в России не существует условий для дефолта. У страны есть необходимый запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.
- Дмитрий Песков назвал встречу президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского «концептуально возможной». Но для того, чтобы главы государства «встречались ради результата», делегации и министры «должны выполнить свою часть работы».
- Если подтвердится тот факт, что Meta разрешила призывы к насилию против российских военных, потребуются решительные меры. В частности, возможно пресечение деятельности компании.
- В ходе переговоров Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко лидеры стран могут обсудить ситуацию на Украине, санкции и интеграцию. «Это важный контакт, постоянно главы государств сверяют часы, этот процесс тесного союзнического общения продолжается», — сказал Дмитрий Песков.
- Кремль не связывает усиление западных рубежей России с закрытием границ. Пресс-секретарь пояснил: «Это связано с тем, что сейчас на фоне специальной военной операции на Украине НАТО, западные страны отдельные используют это для того, чтобы вблизи наших границ наращивать силовой потенциал. Это требует от нас действий».