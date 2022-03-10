«Бой окончен. Мы проиграли»: вышел первый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби»

В сети появился первый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби», посвященного истории одного из центральных персонажей франшизы «Звездные войны». Ролик опубликовали на ютьюб-канале «Star Wars».

Видео демонстрирует, как джедай живет через десять лет после драматических событий фильма «Звездные войны: Месть ситхов». Он переживает потерю своего ученика, ставшего Дартом Вейдером.

В продолжении истории отряд инквизиторов под руководством Вейдера разыскивает оставшихся джедаев. Инквизиторы отправляются на Татуин, а затем и на планету Дайю в поисках Оби-Вана Кеноби.