Умер солист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров

В возрасте 50 лет скончался солист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, более известный как Том Хаос. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на представителей музыканта.

На 10 марта у Зинурова было запланировано два интервью, но после полудня артист перестал выходить на связь. Официальная причина смерти пока неизвестна.

По информации телеграм-канала Baza, Вячеслав Зинуров покончил жизнь самоубийством в своем доме в деревне Капорки. Сестра музыканта не смогла до него дозвониться и попросила соседа выяснить, что случилось. Мужчина около 19.00 по московскому времени обнаружил Зинурова повешенным, пишет Baza со ссылкой на неназванные источники.

Вячеслав Зинуров выступал в коллективе «Неоновый мальчик», а с момента основания «Отпетых мошенников» в 1996 году был солистом поп-группы. За всю карьеру «Отпетые мошенники» выпустили множество хитов, включая «А у реки», «Девушки бывают разные», «Бросай курить», «Всяко-разно» и «Люби меня, люби».

Летом 2021 года Зинуров объявил об уходе из коллектива из‑за финансовых разногласий. Новым солистом стал Алексей Радченко.