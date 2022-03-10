«Формула-1» запретила трансляцию гонок в России

Организаторы «Формулы-1» на фоне ситуации на Украине расторгли контракт с «Матч ТВ» — единственным телеканалом, у которого были права на трансляцию соревнований по гонкам в России. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Вместе с тем серия официально прекратила работу стриминговой платформы F1 TV на территории России. Таким образом, в стране не осталось доступных официальных сервисов для просмотра «Формулы-1» или младших серий.

Однако, как отмечает AutoSport, Гран При Бахрейна пока присутствует в телепрограмме «Матч ТВ».

По информации «Чемпионата», накануне Россия лишилась единственного гонщика в «Формуле-1». Американская команда «Хаас» расторгла контракт с Никитой Мазепиным. Его место занял гонщик Кевин Магнуссен из Дании.

Также «Формула-1» [аннулировала]https://www.sports.ru/automoto/1107365986-formula-1-razorvala-kontrakt-na-provedenie-gran-pri-rossii-gonok-pod-s.html) контракт на проведение Гран-при России — страна не будет принимать гонки в будущем. В частности, не состоятся соревнования под Петербургом, которые должны были стартовать в 2023-м.