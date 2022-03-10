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Президентом Венгрии впервые стала женщина. Пост заняла Каталин Новак

Виктория Шанина
Сегодня в 14:32

Депутаты Государственного собрания Венгрии проголосовали за избрание Каталин Новак новым президентом страны. Ее кандидатуру поддержали две трети парламентариев, пишет ТАСС.

Новак сменит на этой должности Яноша Адера, который был президентом страны с 2012 года. Срок его полномочий истекает 10 мая.

Каталин Новак — первая женщина в истории, занявшая высший государственный пост Венгрии. Ее кандидатуру выдвинула правящая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», которую на данный момент возглавляет премьер-министр Виктор Орбан.

Ранее Новак работала в Министерстве иностранных дел, где была советником главы ведомства. В 2012-м она возглавила совет Министерства трудовых ресурсов Венгрии, позже занимала должности министра по делам франкоязычных стран и министра по делам семьи.

В 2017 году Каталин Новак стала вице-председателем партии «Фидес». В 2018-м по результатам парламентских выборов была избрана депутатом Национального собрания Венгрии. Вместе с тем она является постоянной участницей Всемирного конгресса семей, выступающего за продвижение традиционных семейных ценностей.

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