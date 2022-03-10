Что сказали Лавров и Кулеба в Анталье? Главное

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба сделали заявления по итогам переговоров в турецкой Анталье на фоне продолжающейся «военной операции» на украинской территории. «Афиша Daily» выбрала главные тезисы из сообщений глав внешнеполитических ведомств.

Сергей Лавров:

— «На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто <…> объяснили многократно. Создается ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации».

— Россия хочет видеть Украину демилитаризованной, дружественной, без запрета на русский язык.

— Россия будет делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в решающих областях жизни.

— Запад может в любой момент предать кого угодно. Россия выйдет из ситуации с Украиной с пониманием, что Запад не может быть надежным партнером.

— Роддом в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», Россия представила данные в ООН еще несколько дней назад.

Дмитрий Кулеба:

— Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет.

— На переговорах с Лавровым достигнута договоренность продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.

— «Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая — это организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь. Это наиболее сейчас сложный город с точки зрения гуманитарного положения. И вторая — это договориться о хотя бы 24-часовом перемирии для решения всех нужд людей».

— Украина находится в ситуации «вакуума безопасности», НАТО не помогает ей как организация.

— «Надеюсь, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Я готов к нему. Если российская сторона будет готова к серьезному, предметному разговору».