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Минздрав: основные мировые производители инсулина подтвердили, что продолжат работать в России

Денис Ламехов
Сегодня в 11:54

Основные мировые производители инсулина подтвердили продолжение работы на российском рынке и продолжение поставок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В ведомстве добавили: «По данным мониторинга Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как новорапид, фиасп, хумалог, на российских складах производителей и дистрибьюторов, в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в нашу страну в 2021 году».

Производство и ввод в оборот российских инсулиновых препаратов идет согласно плану, заявили в Минздраве. Кроме того, в пресс-службе отметили: «В этой связи лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом 1-го типа не вызывает тревоги».

Все пациенты могут получать препараты бесплатно по рецепту врача, отметили в министерстве. Вопросы лекарственного обеспечения являются приоритетными и находятся на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора.

После начала «военной операции» России на территории Украины многие западные компании решили приостановить деятельность в РФ. При этом о продолжении работы в стране сообщила французская фармацевтическая компания Sanofi, крупнейший в Индии производитель лекарств Dr. Reddy’s Laboratories и британская AstraZeneca.

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