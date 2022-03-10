Mars и Mondelez отказались от инвестиций и рекламы в России

Американские компании Mars Inc. и Mondelez International объявили о прекращении капиталовложения и приостановке рекламы в России. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС.

«Как продовольственная компания мы сворачиваем все неосновные виды деятельности в России, в то же время мы поможем сохранить непрерывность поставок продуктов», — сказано в заявлении Mondelez.

В компании заверили, что продолжат оценивать ситуацию и по мере необходимости вносить изменения в свои шаги.

В России в группу компаний Mondelеz International входит компания ООО «Мон’дэлис Русь», которая работает на российском рынке уже более 20 лет. Она известна по брендам Alpen Gold, Milka, Picnic, «Юбилейное», Oreo, «Медвежонок Барни», TUC, Dirol и Halls.

Кроме того, производитель продуктов питания и кормов для животных Mars решил прекратить новые инвестиции в Россию, а также свернуть здесь и в Беларуси рекламную деятельность.

В портфель брендов компании входят M&M’s, Snickers, Orbit, Twix, Dolmio, а также Whiskas, Royal Canin, Sheba и др.