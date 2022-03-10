Гостиничные сети Hilton и Hyatt приостановят работу в России

Гостиничные сети Hilton и Hyatt приостановят свою деятельность в России из‑за военных действий российской армии на территории Украины. Об этом сообщил Skift.

Компании решили заморозить свои новые проекты и временно остановить инвестиции в бизнес в России. Hilton также закрыла московский корпоративный офис. Так же поступила и компании IHG, Skift и Accor.

«Наши отели всегда были частью структуры сообществ, которые мы обслуживали, и мы серьезно относимся к нашему обещанию оказывать положительное влияние на места, где мы живем и работаем», — заявили в Hilton.

В Hyatt отметили, что будут внимательно следить за гостиничной индустрией в России и постараются «наилучшим образом поддержать и позаботиться» о сотрудниках отелей и клиентах.