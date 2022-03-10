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В России отменили тестирование IELTS по английскому языку

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:13

В России отменили международное тестирование IELTS, оценивающее знания английского языка. Об этом сообщил «Коммерсант».

Экзаминационные сессии были отменены «в связи с обострением внешнеполитической обстановки» после начала военных действий России на территории Украины. Всех участников заранее предупредили об отмене.

Решение о приостановке IELTS приняли собственники тестирования — British Council & Cambridge Assessment English. Организаторы экзаменов предлагают перевести оплату за них на курсы по подготовке или заморозить их до момента возобновления тестов.

«К сожалению, на данный момент мы не располагаем информацией о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прикладывать все усилия для скорейшей организации вашего экзамена», — сказано в сообщении.

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