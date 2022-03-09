Новым президентом Южной Кореи станет оппозиционер Юн Сок Ёль

На выборах президента в Республике Корея одерживает победу кандидат от ведущей оппозиционной партии «Гражданская Сила» Юн Сок Ёль. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Подсчитано 98% голосов, но основной конкурент Ёля — Ли Чжэ Мён от правящей демократической партии «Тобуро» — признал поражение.

По данным Центральной избирательной комиссии Южной Кореи, за Ёля проголосовало 48,5% избирателей, за Мёна — 47,8%.

Действующий президент Республики Корея, Мун Чжэ Ин от «Тобуро», был избран на этот пост в мае 2017 года. Согласно принятой в 1987 году конституции страны, президент избирается всеобщим прямым голосованием на срок 5 лет, без права переизбрания.